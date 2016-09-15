Anneke Hudalla

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Stálé zaměstnání a pevná pracovní doba se pomalu stávají minulostí. Přicházejí mnohem dobrodružnější časy.
Nové objevy vysvětlují, proč se teenageři chovají tak nesnesitelným způsobem.
Reportáž z metropole, která se chystá prohrát vlastní identitu
Dopis z Berlína
Jsou poněkud jiní, přesto čtvrt milionu židovských imigrantů z Východu je pro německou židovskou komunitu jedinou nadějí
Evropská unie dává svým občanům možnost přímo ovlivňovat její politiku
Baron Guttenberg je jiný a jeho Němci mu rozumějí
EU vychází vstříc Srbům, jinak ale na Balkáně váhá
Nejpopulárnější berlínská výstava současnosti minula svůj terč
Nesmyslnou tezí o konci multi-kulti chce Merkelová především předejít konci vlastnímu
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