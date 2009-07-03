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Redakce

Tomáš Pavlíček

179napsaných článků

Všechny publikované články

U Kábulu za Prahu!
Česko8 minut

U Kábulu za Prahu!

Tuzemská debata o budoucnosti zahraničních misí, při níž létala mezi vládou a opozicí slova o vrazích a mafiánech, vyvanula. Dnes mají české legie pro letošek schválený mandát a pražští politici přesvědčují z titulu své předsednické funkce Evropskou unii, že do země pod Hindúkušem stojí za to poslat další tisíce mužů a žen v uniformách. A kupodivu mají slušně našlápnuto jak doma, tak mezi kolegy ze sedmadvacítky.

Tomáš Pavlíček28. 2. 2009
Vášně kolem vládní změny
Politická aktualita4 minuty

Vášně kolem vládní změny

Ačkoliv to minulý týden vypadalo téměř na pád vlády, nakonec se aktéři sporu rozešli smírně. Otázka, jestli v rámci změn v kabinetu dostane červenou kartu Jiří Čunek, nebo Miroslav Kalousek, přerostla v bratrovražedný boj uvnitř KDU-ČSL a ještě ve čtvrtek se zdálo, že vládu potopí buď nespokojení Čunkovi stoupenci, nebo v případě Kalouskovy prohry sám premiér Topolánek.

Tomáš Pavlíček10. 1. 2009
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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

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Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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