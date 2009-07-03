Tomáš Pavlíček
179napsaných článků
179napsaných článků
Česko se navzdory relativně stabilní ekonomice dostalo do víru hodně rizikového regionu a není jasné, jestli si okolí naší odlišnosti všimne, nebo budeme potřebovat záchranné lano v podobě půjček jako ostatní. S trochou štěstí nás tato vlna krize zasáhne jenom okrajově. Kromě politiků teď úspěch hodně závisí i na něčem, co nás dosud moc nezajímalo: na přesvědčivosti centrálních bankéřů.
Tuzemská debata o budoucnosti zahraničních misí, při níž létala mezi vládou a opozicí slova o vrazích a mafiánech, vyvanula. Dnes mají české legie pro letošek schválený mandát a pražští politici přesvědčují z titulu své předsednické funkce Evropskou unii, že do země pod Hindúkušem stojí za to poslat další tisíce mužů a žen v uniformách. A kupodivu mají slušně našlápnuto jak doma, tak mezi kolegy ze sedmadvacítky.
It is a well-known fact – the Czech Republic is Europe's number one recycler and sorter of plastics. However, the successful and profitable system got stuck now. The economic crisis has decreased interest in sorted waste, which is now piling up in the warehouses of companies dealing with the collection of recyclable waste.
Poor pensioners who worried about their higher and higher rents can now breath a sigh of relief. The government took a neutral stance on the parliament-proposed plan to slow down rent deregulation, which in practice means that MPs will pass it. But ministers do not deserve much applause for their social feeling.
Je krize, a proto se stěhujte za prací, pomůžete tím sobě i ekonomice. Zní to hezky, ale praxe na kontinentě je zatím usedlejší. Z domova se zpravidla nikomu moc nechce a úřady tu oslavovanou cestu za lepším zrovna neusnadňují. A v Česku to platí dvojnásob. Co nám vlastně nejvíc brání, abychom si začali hledat práci i za humny?
Oficiální hlas nám říká, že jde o prvotřídní blud. Přesto v České republice, podobně jako všude na Západě čím dál víc lidí vyhledává v běžném životě nejrůznější alternativy, s jejichž pomocí se lze léčit ve chvíli, kdy oslnivá západní medicína selhává nebo jednoduše není nezbytná.
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Oficiální hlas nám říká, že jde o prvotřídní blud. Přesto v České republice, podobně jako všude na Západě, čím dál více lidí vyhledává v běžném životě nejrůznější alternativy, s jejichž pomocí se lze léčit ve chvíli, kdy oslnivá západní medicína selhává nebo jednoduše není nezbytná.
Tady si s ženskými kvótami v politice hlavu nelámou. Ve vsi s exotickým názvem Otmíče se od ledna mohou pochlubit raritou: všech pět zastupitelů má příjmení s koncovkou -ová. Osud stopadesátihlavé vesnice na Berounsku vzaly ženy do svých rukou poté, co muži na správu tamních věci veřejných úplně rezignovali.
Ačkoliv to minulý týden vypadalo téměř na pád vlády, nakonec se aktéři sporu rozešli smírně. Otázka, jestli v rámci změn v kabinetu dostane červenou kartu Jiří Čunek, nebo Miroslav Kalousek, přerostla v bratrovražedný boj uvnitř KDU-ČSL a ještě ve čtvrtek se zdálo, že vládu potopí buď nespokojení Čunkovi stoupenci, nebo v případě Kalouskovy prohry sám premiér Topolánek.