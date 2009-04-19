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Na mrazivém skle
Z kraje3 minuty

Na mrazivém skle

Před dvaadvaceti lety se prý v téhle malé vsi na Vysočině zastavil život. Zlom do Víru u Žďárských vrchů přinesl fakt, že nedaleká přehrada získala status nádrže s pitnou vodou. Zákaz koupání, rybolovu i vyjížděk na lodičkách odradil turisty a sebral energii všem, kdo z nich mohli žít. Letošní mrazy ale možná něco otáčejí. Skupina deseti místních horolezců „postavila“ na okraji Víru čtyřicetimetrový ledopád.

Ondřej Nezbeda16. 1. 2009
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