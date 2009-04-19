Z kraje
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Muzeum za palác
Na Moravě právě startuje jeden z největších muzejních projektů v dějinách Česka. Ještě před několika dny přitom osud Středoevropského fóra, které podporují vlády několika zemí, závisel na hlasování olomouckých zastupitelů a vůli jednoho místního podnikatele.
Namaluj si domov
V Dobré Vodě u Toužimi v posledních letech moc turistů neviděli. Místo dodnes navenek ovládá zmar známý z mnoha míst někdejších Sudet: většina chalup je opuštěných a těm obydleným vévodí rozbitá bytovka, kde živoří problémoví nájemníci z celého okolí. Ten obraz se má ale letos změnit k lepšímu. A právě místní děti mají hrát v přeměně jednu z hlavních rolí.
Za lékařem do ciziny
V pohraničí je to dosud běžná realita. Na české straně bydlí pacienti, kteří mají daleko do „své“ nemocnice nebo jim to tam prostě nevyhovuje. Přestože na německé straně je špitál, který potřebuje klienty, cesta do něj bývá zapeklitá. Obě strany mají smůlu – pojišťovny dovolují ošetření v zahraničí pouze v nouzovém případě.
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Hlavně nepadnout pod Hořovice
Tady si s ženskými kvótami v politice hlavu nelámou. Ve vsi s exotickým názvem Otmíče se od ledna mohou pochlubit raritou: všech pět zastupitelů má příjmení s koncovkou -ová. Osud stopadesátihlavé vesnice na Berounsku vzaly ženy do svých rukou poté, co muži na správu tamních věci veřejných úplně rezignovali.
Na mrazivém skle
Před dvaadvaceti lety se prý v téhle malé vsi na Vysočině zastavil život. Zlom do Víru u Žďárských vrchů přinesl fakt, že nedaleká přehrada získala status nádrže s pitnou vodou. Zákaz koupání, rybolovu i vyjížděk na lodičkách odradil turisty a sebral energii všem, kdo z nich mohli žít. Letošní mrazy ale možná něco otáčejí. Skupina deseti místních horolezců „postavila“ na okraji Víru čtyřicetimetrový ledopád.
Staré, ale krásné
Účelnost a krása v jednom. Tak vidí vlakové nádraží v Ústí nad Orlicí 13 700 Čechů i cizinců, jež podepsali petici proti jeho demolici. Úřady to zatím vidí jinak. Budova stojí v cestě vysokorychlostnímu koridoru a její památková ochrana by šla proti veřejnému zájmu, říká ministerstvo kultury
Sladké hrozny mrazu
Na rakvických vinicích mrzne až praští. Scvrklé hrozny pokryté jinovatkou už dávno ztratily podzimní plnost a barvu. Přesto si místní vinaři mnou ruce a s napětím čekají, kdy teplota klesne na –7 stupňů Celsia. Právě ta je totiž zákonnou hranicí pro sběr hroznů na výrobu českého ledového vína.
Udělej to sám
V severočeských Teplicích patnáct studentů zdejšího gymnázia buduje lešení, které začne už za několik měsíců sloužit restaurátorům. Studenti si bývalou církevní stavbu patřící dnes k budově gymnázia vzali na starost už před čtyřmi lety. Za tu dobu sehnali peníze na opravu podlah a teď připravují to nejdůležitější: obnovu vzácných maleb na stěnách kaple.