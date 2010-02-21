Michal Komárek
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131napsaných článků
Některá slova a slovní spojení mi působí nejenom duševní, ale i přímou fyzickou bolest. Jsou tak zanořena do klišé, bezmyšlenkovitého stereotypu, dýchavičné potřeby pohodit do prostoru několik znaků, aby byl úkol splněn, že jsou prostě ošklivá a nehotová v míře, která bolí.
Sjezd Zelených je možno považovat nejenom za úspěch potvrzeného předsedy Ondřeje Lišky. Nově zvolené vedení strany i solidní podpora lídra vnitrostranické opozice Matěje Stropnického představuje Zelené jako dobře namixovanou a důvěryhodnou alternativu velkým politickým stranám.