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Analýza

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Analýza3 minuty

Když zbije politik

Ty rány pěstí byly výjimečné. Policie ročně řeší na tři tisíce rvaček a útoků, ale tentokrát byl násilníkem mocný politik a podnikatel z Teplic Martin Prokeš, který loni zbil do bezvědomí člověka jen proto, že mu v rozhovoru „neprokazoval dostatečnou úctu“. Šokující případ se dostal na světlo koncem února díky reportérům zpravodajského serveru Aktuálně.cz a hned vyšly najevo další překvapivé okolnosti. Především ta, že během celého roku, který od politikova násilí tiše uběhl, se věcí nezabývala žádná ze zdejších politických sil.

Jaroslav Spurný26. 2. 2010
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