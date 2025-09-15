Analýza
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Poločas rozpadu klatovské galerie
Na co dělat výběrové řízení, když tam chceme dosadit svého člověka, který by konkurzem neprošel? Tak ho prostě jednoduše jmenujeme! Přesně tohle si měli říct ve vedení Plzeňského kraje, když vybírali nového člověka do čela krajské Galerie Klatovy/Klenová, a netahat zbytečně veřejnost za nos.
Vlakem pro Českého lva
Kdo tady také může být pánem nám dal svými výroky vědět odborářský šéf: oplzlý a ubohý buran. A to se jen tak vysvětlit nedá, ani tím, že prý Jaromír Dušek prostě nikdy neviděl, že by ředitel Českých drah - údajný homosexuál - jezdil na hory lyžovat s děvčaty.
Problémy čekají všude
Nejdříve jí pomohl získat nezávislost na Hollywoodu, když jí zaplatil její vysněný projekt. Teď se kvůli němu potácí v problémech. Francouzský producent Nicolas Chartier přidělal vrásky režisérce Kathryn Bigelowové, která je s filmem Smrt čeká všude jednou z favoritek víkendového oscarového ceremoniálu.
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Když zbije politik
Ty rány pěstí byly výjimečné. Policie ročně řeší na tři tisíce rvaček a útoků, ale tentokrát byl násilníkem mocný politik a podnikatel z Teplic Martin Prokeš, který loni zbil do bezvědomí člověka jen proto, že mu v rozhovoru „neprokazoval dostatečnou úctu“. Šokující případ se dostal na světlo koncem února díky reportérům zpravodajského serveru Aktuálně.cz a hned vyšly najevo další překvapivé okolnosti. Především ta, že během celého roku, který od politikova násilí tiše uběhl, se věcí nezabývala žádná ze zdejších politických sil.
Nejezděte na Kubu
Stejně jako nedávná nominace předního čínského „vězně svědomí“ Liou Siao-poa českými zákonodárci na Nobelovu cenu míru i dnešní minuta ticha Poslanecké sněmovny za Orlanda Zapata je dobrou zprávou v jinak surreálném politickém čase před očekávanými volbami. V příběhu kubánského disidenta, který se vyhladověl k smrti, je to bohužel jediná dobrá zpráva.
Unavený lékař
Tak trochu jiný festival
Dává šanci neznámým jménům, libuje si v oceňování okrajových kinematografií. Ani hvězd na červeném koberci moc nepotkáte. Takové je Berlinale. Šedesátý ročník jednoho ze tří nejvýznamnějších světových festivalů skončil v sobotu a potvrdil svou lehce vzdornou pověst.