Jan Gregor

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Do kin se vrátil kultovní film Davida Finchera
Emil Hakl umí ve svých prózách zachytit ducha doby
V novém filmu Bohdana Slámy se život točí v bludných kruzích
Režisér Steve McQueen představuje lidské tělo jako zbraň i jako vězení
S Martinem Marečkem o proměnáchsoučasného dokumentu, stříhánív ložnici a pocitu unikajícího štěstí
Novinka Stevena Spielberga ukazuje, jak se mění náš vztah ke zvířatům. Alespoň ve filmu
Dobrodružství Čecha, který objevil Ameriku
Rozchod Nadera a Simin je jedním z nejlepších filmů loňského roku
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