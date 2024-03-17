Redakce
Kateřina Šafaříková
redaktorka
Pracuje v Respektu s přestávkami dvaadvacet let, poprvé sem nastoupila jako začínající novinářka v roce 2000. Věnuje se převážně politice a společnosti v západoevropských zemích a Evropské unii. Od roku 2021 působí v Bruselu jako stálá zpravodajka Respektu, Hospodářských novin a serveru Aktuálně.cz při EU; na tomto postu působila už v letech 2004–2009, tehdy za Lidové noviny. Vystudovala Institut mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd UK, jeden rok strávila na univerzitě v Paříži. Je nositelkou několika Novinářských cen, jejím manželem je fotograf Respektu Milan Jaroš.
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