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Redakce

Kateřina Šafaříková

redaktorka

Pracuje v Respektu s přestávkami dvaadvacet let, poprvé sem nastoupila jako začínající novinářka v roce 2000. Věnuje se převážně politice a společnosti v západoevropských zemích a Evropské unii. Od roku 2021 působí v Bruselu jako stálá zpravodajka Respektu, Hospodářských novin a serveru Aktuálně.cz při EU; na tomto postu působila už v letech 2004–2009, tehdy za Lidové noviny. Vystudovala Institut mezinárodních studií na Fakultě sociálních věd UK, jeden rok strávila na univerzitě v Paříži. Je nositelkou několika Novinářských cen, jejím manželem je fotograf Respektu Milan Jaroš.

1286napsaných článků

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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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