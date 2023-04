Macron a jeho svět

Francouzská zahraniční politika se vyznačuje dvěma trendy, jež zemi příliš neposloužily: zálibou v provokativních projevech, které k ničemu nevedou, a snahou Paříže převzít evropské vedení, aniž by ji někdo následoval.“

Pokud si myslíte, že je to komentář z minulého týdne, kdy Evropou hýbaly Macronovy výroky o Tchaj-wanu a údělu Evropanů jednat na vlastní pěst, bez USA, pak věřte, že se mýlíte. Švýcarsko-francouzský historik Joseph de Weck to řekl začátkem roku 2022. De Weck, autor knižního profilu o Macronovi, tehdy reagoval na dvě jiné události: na řeč prezidenta před poslanci Evropského parlamentu, že je nutné vést s Moskvou dialog o „nové bezpečnostní architektuře“ na kontinentu. A na Macronova slova pro The Economist z roku 2019, že Severoatlantická aliance je klinicky mrtvá – „brain dead“.