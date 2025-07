Ranní postřeh Věry Jourové: Co může Američanům vadit na ověřování faktů?

Scénář 1: Požadavek ověřování faktů, který zavádí evropská pravidla, americké digitální firmy otravuje a zvyšuje jim to náklady na provoz v Evropě, kazí jim to kšeft, navíc pod sankcí. Dezinformace a nelegální obsah jim vydělávají víc, přitahují pozornost, letí prostorem rychleji a k více uživatelům. Evropská pravidla mluví o ověřování faktů, ne o cenzuře názorů. Ověřovatelé nemají být aktivisti, ale experti, kteří pracují s fakty a daty. Existuje milion důvodů, proč to v Evropě požadujeme. Nejen kvůli evropské krvavé historické zkušenosti, kdy slova přerostla v nezadržitelné násilí, kterou USA nemají. Důvodem je i to, že dezinformace jsou dnes součástí hybridní války vedené proti nám jako svobodné demokratické společnosti.