Manželka je psychiatrická pacientka a je to nad mé síly

Už mnohokrát byla hospitalizována na psychiatrii, ale bez jakéhokoli zlepšení. Poslední rok trpí úzkostnými stavy a bludy, že ji někdo unese, že unesli naše vnuky nebo že unesou mě, a proto nemůžu nikam chodit sám. Její věta „jdu s tebou“ mě už přivádí do zuřivosti. Pokud jsme například na nákupu a já si musím odskočit na toaletu, chodí tam chodí za mnou, aby se ujistila. Neustále mě sleduje i doma a ptá se „co děláš, co hledáš, nač ti to je, komu voláš, kdo ti poslal SMS?“