Emisní povolenky budou znamenat zdražení, ale jejich výhody politici zamlčují

To je rozdíl oproti první verzi emisních povolenek, které platily pro elektrárny a těžký průmysl. Ty byly schváleny ještě před vstupem Česka do EU, a proto se u nás nestaly výrazným politickým tématem. Poprask kolem druhé vlny – úředně nazvané EU ETS 2 – teď jako by ten dřívější klid doháněl: opozice volá po jejím zrušení a vláda, která původně na evropské úrovni celý balíček dojednala a odklepla, nyní usiluje minimálně o odsunutí jeho platnosti, výrazné seškrtání či ideálně o zrušení celého záměru. O co tedy přesně jde?