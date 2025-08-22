Funguje Česko? Někdy je dobré sledovat podružnosti, třeba podobu vládních webů
Seriál Splněno? Nesplněno? - 10. díl: S novým logem se stát snaží zavádět i jednotnou prezentaci
Letos o prázdninách představila vláda nové logo Česka. Zjednodušený, designově čistý lev s výraznou korunou sklidil uznání. Ale co bude dál? Na ministerstvu zahraničí vznikla pracovní skupina, která má vytvořit seznam míst či věcí, kde by se mělo nové logo objevit. Má jít o vše možné – weby státních institucí, vizitky, cedule na budovách, hlavičkové papíry, propagační předměty. Pak začne jednání, v jaké míře se instituce rozhodnou logo použít a potlačit vlastní identitu ve prospěch celku.
„Úřady dnes mají svoje znaky a bude záležet na nich, kde všude je nahradí novým logem. Neexistuje povinnost, aby to udělaly opravdu všude, spíš tedy půjde o doporučení,“ říká Lukáš Trnka, mluvčí Národní agentury pro komunikační a informační technologie. Do příštího jara by se pak měl nový lev zavést do života. Nové logo je součástí plánu na sjednocení státní prezentace a snadnou orientaci všech, kteří přicházejí s českým státem do styku. Jak úspěšně se uchytí, ukáže čas.
Ne ve všem, co se týká vizuální prezentace, se to státu dařilo. Příkladem je zdánlivá podřadnost – snaha o sjednocení podoby webových stránek. Skutečně nejde o problém číslo jedna, ovšem uživatelé ministerských webů ocení, že se řeší. A uložila si jej i tato vláda ve svém usnesení z ledna 2023.
Cestu, kudy se vydat, ukazují například německé vládní weby. Mají něco jako typickou podobu, byť nejsou stejné. Mají jednotnou hlavičku, dominantní (bílou) barvu s doplňkovými tlumenými odstíny. Dále snadno dohledatelný odkaz na hlavní agendu úřadu (třeba migrace u vnitra) nebo na širší témata, podle nichž se lze orientovat (například ochrana proti hluku či voda u životního prostředí). Pak jsou tu informace o úřadě a kontaktní údaje pro veřejnost i média. Cení se jednoduchost a dohledatelnost přibližně na stejném místě, ať jde o ministerstvo práce nebo celní úřad.
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu