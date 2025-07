Největší revoluce od Einsteina? Unikátní dalekohled se pokusí objasnit záhadu temné hmoty a temné energie

Během předpokládaných deseti let fungování by měl podrobně prozkoumat jižní oblohu a postupně shromáždit více dat než všechny předchozí teleskopy dohromady. Usnadní mu to skutečnost, že se nachází v poušti Atacama v místech, kam už mraky od Pacifiku obvykle nevystoupají a kde je více než 90 procent nocí jasných, vhodných k pozorování.