Fridays for Nobody? Proč hnutí za záchranu klimatu zmizelo ze scény

Podobné pocity zažívá také Hana, studentka lékařské fakulty a členka spřáteleného spolku Univerzity za klima, která přišla kolegy podpořit. Vzpomíná na dobu před sedmi lety, kdy ještě jako středoškolačka chodila na protesty Fridays for Future, které tehdy plnily náměstí. „Mám pocit, že dlouhodobě protestuje za klima méně lidí. Už to nemá ten drajv jako před lety, spousta lidí vyhořela,“ říká. Jí se to prý stalo také a musela si dát od aktivismu pauzu, po ní si však našla cestu zpět, protože pro záchranu planety něco dělat potřebuje.