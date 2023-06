Gumáci podruhé

Pamětníci mezi čtenáři si zřejmě vzpomenou, jak se to v tisku před prvním českým předsednictvím EU v roce 2009 hemžilo texty o tom, že Francie chce Čechům předsednictví „ukrást“. Že tehdejší francouzský prezident Nicolas Sarkozy nevěří, že to euroskeptičtí Češi vedení Mirkem Topolánkem zvládnou (a on, jehož země předsedala těsně před Českem, naopak zvládne všechno). Francouzský satirický pořad o politice Les Guignols (Gumáci) věnoval samostatný díl tomu, jak Sarkozy vymění české předsednictví za steak na Champs-Elysées pro Topolánka.

Češi nakonec svoje předsednictví měli. Naplnili ale francouzskou skepsi, protože si tehdy shodili vládu a pobyt v čele EU předčasně ukončili. Duch Sarkozyho teď v Bruselu oživl. Začalo se řešit, co s Maďary (a Poláky), a jestli jim předsednictví nevzít. Maďaři budou předsedat ve druhé půli roku 2024 a Poláci hned po nich, od ledna 2025. Důvodem obav jsou samozřejmě Viktor Orbán a polská vládní PiS. Maďarská a polská vláda vedou s EU spory o podobu demokracie ve svých zemích, respektive o stav právního státu. Orbán navíc opakovaně v EU blokoval sankce na Rusko a pomoc pro Kyjev, což ostatně dělá i v těchto týdnech.