Francie: rekordní obranný rozpočet

Francouzští poslanci schválili výraznou většinou rekordní navýšení výdajů na národní armádu. Francie hodlá v následujících sedmi letech investovat do obrany 413 miliard eur, v přepočtu přes 9,5 bilionu korun. Jde o největší vojenský rozpočet Francie od šedesátých let. Vláda Emmanuela Macrona tím reaguje na podfinancování armády a zároveň vyčerpání stávajících kapacit misemi v Mali a jinde. Francouzská armáda je jediná celostní mezi státy EU – má tedy jak pěchotu, námořnictvo či letectvo, tak jaderné zbraně. Kvůli „vybírání mírové dividendy“ v posledních letech, jak to nazval prezident Macron, se ale vojenský arzenál neobnovoval, což naplno odhalila ruská válka proti Ukrajině. Francie docela ochotně dodávala Ukrajině zbraně a munici, všechno ale ve velmi omezeném množství kvůli vyprázdnění národních skladů. Macron, v jehož myšlenkovém světě hraje důležitou roli schopnost Evropy jednat vojensky nezávisle na Spojených státech, to chce napravit. Zmíněné investice by měly rozšířit kapacitu francouzských zbrojovek, dodat armádě 32 nových stíhaček, bezpilotní stroje, munici, novou letadlovou loď a zvýšit jaderné odstrašení země. Navýšení rozpočtu reaguje i na evropskou poptávku – sama EU hodlá v příštích letech utratit miliardy eur na zbraně a munici pro Ukrajinu a doplnění skladů. Macron by rád, aby si vydělaly hlavně evropské a potažmo francouzské zbrojovky. Rekordní navýšení výdajů tomu všemu jde naproti. V Národním shromáždění vše prošlo hladce, čeká se na hlasování v Senátu.