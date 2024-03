Frakce je všechno

Frakce. Ne Rudé armády, ale ty v Evropském parlamentu. Podle prvního z několika průzkumů agentury Ipsos, která teď bude mapovat náladu a povědomí lidí ve vztahu k europarlamentu, ví o rozdělení europoslanců do frakcí pouze šest procent Čechů a Češek. Přitom pokud byste si měli zapamatovat jen jedinou věc o unijním parlamentu, je to právě toto: význam rozdělení poslanců do nadnárodních politických skupin.

Zatímco v domácích parlamentech rozhoduje síla vládní většiny, respektive opozice, ve Štrasburku klasické dělení vláda-opozice neplatí. Voliči svým hlasem neurčují složení budoucí unijní vlády ani kdo bude celoevropským premiérem nebo premiérkou. V europarlamentu se hledí na sílu frakcí, které jsou schopné sestavit většinu. Pokud je to možné, pohnout sedmisetčlenným sněmem pak dokáže i jednotlivec.