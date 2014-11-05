Bára Procházková
286napsaných článků
286napsaných článků
Jsou místa, kam jsme byli zvyklí chodit. Dnes tam nemůžeme. Pozemky, které vlastnil stát, se dostávají do rukou soukromníků a je na nich, jak se k nim budou chovat. Rajchéřov je zaniklá vesnice s německým obyvatelstvem nedaleko Jindřichova Hradce. Po roce 1945 byla zlikvidována v souvislosti s budováním hraničního pásma. Více v článku Báry Procházkové v Respektu 36/2011.
Žízeň v parném vedru nejlépe zchladí obyčejná voda. I když, jaká je vlastně obyčejná? Vrchní číšník v superluxusní restauraci v Berlíně Jerk Martin Riese má na nápojovém lístku 40 druhů vody z 18 zemí, včetně dešťové vody z Tasmánie. Profesionální sommeliér vody radí hostům v restauraci i manažerům na firemních večírcích.