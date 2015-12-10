Respekt auf Deutsch

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Die krummen Richter der Slowakei
Vor einigen Monaten deckte die Gorilla-Akte das erschreckende Ausmaß an Korruption in der Slowakei auf. Heute enthüllt ein Dokumentarfilm die Auswüchse des Justizsystems, das von einer Clique skrupelloser Richter kontrolliert wird. Der Regisseurin drohen zwei Jahre Haft... Auszüge.
Eine slowakische Erfolgsgeschichte
Vor zwanzig Jahren trat Václav Havel von seinem Amt als tschechoslowakischer Präsident zurück; die Auflösung der Föderation hatte begonnen. Viele Slowaken fürchteten sich vor einem neuen Staat und durchlebten in den neunziger Jahren einen dramatischen Kampf um die Demokratie. Von diesem Sieg profitiert die Slowakei bis heute.
Kein Nachsehen mit Neonazis
Wieso gerade hier?
„Hier haben bis vor Kurzem noch keine Roma gewohnt,“ bemerkt Ludvík Juřík, der Bürgermeister von Uhelná, einem nordmährischen Dorf. Im Herbst tritt er zum zweiten Mal für die tschechischen Christdemokraten zur Kommunalwahl an und er versteht nicht, „wieso diese Leute ausgerechnet bei uns sein müssen.“
In Einklang mit Schnecken
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Direkt aus Liberec
Der Amateurbergsteiger und -gleitschirmflieger Radek Nováček (39) verbrachte schon immer viel Zeit in der Natur. Und schon immer hat es ihn gestört, dass er auf dem tschechischen Markt keine passende Kleidung dafür finden konnte. Um die Wende in den Neunzigerjahren gab es in den tschechischen Geschäften nichts, doch anstatt ins Ausland zu fahren und sich dort für teures Geld Hosen und Jacken zu kaufen, begann er mit einem Freund selbst Kleider zu nähen.