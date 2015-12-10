Respekt auf Deutsch

Der Amateurbergsteiger und -gleitschirmflieger Radek Nováček (39) verbrachte schon immer viel Zeit in der Natur. Und schon immer hat es ihn gestört, dass er auf dem tschechischen Markt keine passende Kleidung dafür finden konnte. Um die Wende in den Neunzigerjahren gab es in den tschechischen Geschäften nichts, doch anstatt ins Ausland zu fahren und sich dort für teures Geld Hosen und Jacken zu kaufen, begann er mit einem Freund selbst Kleider zu nähen.