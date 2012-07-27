Vojtěch Hönig
110napsaných článků
110napsaných článků
V rámci letošního filmového festivalu Jeden svět proběhla akce s názvem techshare, o podobné události psala Lucie Kavanová ve svém sloupku (Jak měnit společnost k lepšímu). Na akci se prezentovaly projekty, které si mají společensky prospěšný cíl a zároveň využívají moderních technologií. Přinášíme vám videa jednotlivých prezentací, které proběhly stylem ignite talks (každý řečník si připraví 20 slajdů, které se automaticky posunují každých 15 vteřin). Dnes se vám představí projekt Fondomat.
Sochař Čestmír Suška před několika lety získal velký ateliér. Aby se tam sám nenudil rozhodl se otevřít dveře svého atliéru i pro ostatní sochaře a umělce s kterými pořádá různá sympozia. Spolupráce mu opravdu není cizí - již v osmdesátých letech pořádal výstavy a sympozia neoficiálních autorů, v roce 1987 spoluzakládal skupinu Tvrdohlaví. Jeho díla můžete vidět v pražském DOXu do 31. srpna a v Domě umění v Ostravě do 16. září. O sochaři se více dočtete v článku Jana Vitvara v Respektu 23/2012.
V rámci letošního filmového festivalu Jeden svět proběhla akce s názvem techshare, o podobné události psala Lucie Kavanová ve svém sloupku (Jak měnit společnost k lepšímu). Na akci se prezentovaly projekty, které si mají společensky prospěšný cíl a zároveň využívají moderních technologií. Přinášíme vám videa jednotlivých prezentací.
V rámci letošního filmového festivalu Jeden svět proběhla akce s názvem techshare, o podobné události psala Lucie Kavanová ve svém sloupku (Jak měnit společnost k lepšímu). Na akci se prezentovaly projekty, které mají společensky prospěšný cíl a zároveň využívají moderních technologií. Přinášíme vám videa jednotlivých prezentací, které proběhly stylem ignite talks (každý řečník si připraví 20 slajdů, které se automaticky posunují každých 15 vteřin). Jako první se vám představí projekt rozpocetobce.cz. Více se dozvíte na www.jedensvet.cz/newmedia