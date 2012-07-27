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Redakce

Vojtěch Hönig

110napsaných článků

honig Autor: ilustrace: Pavel Reisenauer

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Konat dobro: projekt Fondomat

V rámci letošního filmového festivalu Jeden svět proběhla akce s názvem techshare, o podobné události psala Lucie Kavanová ve svém sloupku (Jak měnit společnost k lepšímu). Na akci se prezentovaly projekty, které si mají společensky prospěšný cíl a zároveň využívají moderních technologií. Přinášíme vám videa jednotlivých prezentací, které proběhly stylem ignite talks (každý řečník si připraví 20 slajdů, které se automaticky posunují každých 15 vteřin). Dnes se vám představí projekt Fondomat.

Vojtěch Hönig3. 7. 2012
Video

Proč nedělám sám

Sochař Čestmír Suška před několika lety získal velký ateliér. Aby se tam sám nenudil rozhodl se otevřít dveře svého atliéru i pro ostatní sochaře a umělce s kterými pořádá různá sympozia. Spolupráce mu opravdu není cizí - již v osmdesátých letech pořádal výstavy a sympozia neoficiálních autorů, v roce 1987 spoluzakládal skupinu Tvrdohlaví. Jeho díla můžete vidět v pražském DOXu do 31. srpna a v Domě umění v Ostravě do 16. září. O sochaři se více dočtete v článku Jana Vitvara v Respektu 23/2012.

Vojtěch Hönig1. 6. 2012
Video

Konat dobro: Projekt Rozpocetobce.cz

V rámci letošního filmového festivalu Jeden svět proběhla akce s názvem techshare, o podobné události psala Lucie Kavanová ve svém sloupku (Jak měnit společnost k lepšímu). Na akci se prezentovaly projekty, které mají společensky prospěšný cíl a zároveň využívají moderních technologií. Přinášíme vám videa jednotlivých prezentací, které proběhly stylem ignite talks (každý řečník si připraví 20 slajdů, které se automaticky posunují každých 15 vteřin). Jako první se vám představí projekt rozpocetobce.cz. Více se dozvíte na www.jedensvet.cz/newmedia

Vojtěch Hönig11. 4. 2012
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Redakce Respektu

Erik Tabery

Erik Tabery

šéfredaktor

Tomáš Brolík

Tomáš Brolík

zástupce šéfredaktora

Ondřej Kundra

Ondřej Kundra

zástupce šéfredaktora

Marek Švehla

Marek Švehla

vedoucí rubriky Komentáře

Martin Kontra

Martin Kontra

editor

Pavel Kroulík

Pavel Kroulík

editor webu

Ivan Lamper

Ivan Lamper

editor

Naďa Buchtová

Naďa Buchtová

redaktorka vydání

Kateřina Mázdrová

Kateřina Mázdrová

vedoucí vydání

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