Ušetříme za rozvody
Nůžky mezi počtem rozvodů a sňatků se stále přivírají. Za první tři čtvrtiny loňského roku už dělal tento rozdíl v Česku jen šestnáct tisíc. Podle posledních statistik bylo uzavřeno nejméně manželství v historii statistického sledování, oženilo se 39 tisíc párů, což je o 2600 méně než v předešlém roce. Počet těch, kteří se za stejné období rozvedli, se nezměnil – nezdarem skončilo přes 22 tisíc manželství. „Když se lidé na soužití bez svatby shodnou, může to být zdravější než s ní,“ říká psychoterapeutka Jitka Douchová, poradkyně v oblasti partnerských vztahů.