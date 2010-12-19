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K věci

140 článků

Ušetříme za rozvody
K věci4 minuty

Ušetříme za rozvody

Nůžky mezi počtem rozvodů a sňatků se stále přivírají. Za první tři čtvrtiny loňského roku už dělal tento rozdíl v Česku jen šestnáct tisíc. Podle posledních statistik bylo uzavřeno nejméně manželství v historii statistického sledování, oženilo se 39 tisíc párů, což je o 2600 méně než v předešlém roce. Počet těch, kteří se za stejné období rozvedli, se nezměnil – nezdarem skončilo přes 22 tisíc manželství. „Když se lidé na soužití bez svatby shodnou, může to být zdravější než s ní,“ říká psychoterapeutka Jitka Douchová, poradkyně v oblasti partnerských vztahů.

Ivana Svobodová19. 12. 2010
Nejhorší jsou levné potraviny
K věci4 minuty

Nejhorší jsou levné potraviny

Evropa tloustne a my s ní. Za posledních dvacet let se podle čerstvé studie Evropské komise a OECD ve většině zemí EU zdvojnásobil počet obézních lidí. Češi jsou se sedmnácti procenty stále pod průměrem, čísla nás ovšem řadí do skupiny států, kde obezita roste nejrychleji. „Čeští rodiče i lékaři se ale naštěstí rizikem nadváhy začínají vážně zabývat,“ říká obezitoložka Marie Kunešová z pražského Endokrinologického ústavu.

Adam Šůra12. 12. 2010
Do letadla už nesednu
K věci4 minuty

Do letadla už nesednu

Rakušané už téměř rok sledují klimatickou reality show. Novinář deníku Oberösterreichische Nachrichten Edmund Brandner se totiž rozhodl, že radikálně změní svůj životní styl. Omezil například jízdu autem i spotřebu masa, vzdal se cestování letadlem, kupuje jen lokální potraviny. Všechno proto, aby snížil svoje osobní emise CO2 na 2,5 tuny ročně. Kdyby tento limit dle některých vědců splnil každý člověk na světě, zásadně by to zbrzdilo globální oteplování. „Už teď je mi jasné, že neuspěji,“ říká Brandner. „Ale ten cíl není nesplnitelný.“

Adam Šůra5. 12. 2010
Ruský štít nechceme
K věci4 minuty

Ruský štít nechceme

Ruský prezident Dmitrij Medveděv na právě skončeném klíčovém summitu NATO v Lisabonu, kam bylo poprvé přizvané i Rusko a kde NATO přijalo novou desetiletou strategickou koncepci, navrhl, aby se Evropa rozdělila na části jako za studené války. S tím, že jednu z těchto částí – shodou okolností tu, kde je Česko a další bývalé satelity Sovětského svazu – by protiraketovým štítem „chránila“ Moskva. O dopadech summitu na naši bezpečnost jsme mluvili s českým velvyslancem při NATO Martinem Povejšilem.

Ondřej Kundra28. 11. 2010
Poprava Ernesta V.
K věci4 minuty

Poprava Ernesta V.

Když byl před týdnem ve svém domě nedaleko Bratislavy zastřelen přední právník a někdejší první a jediný předseda československého Ústavního soudu Ernest Valko (57), způsobilo to na Slovensku šok. Politici hovoří o likvidaci „příliš významného člověka“, který se angažoval v řadě citlivých případů zasahujících nejvyšší ústavní činitele Slovenska. Jak pokročilo vyšetřování a co pro Slovensko může Valkova vražda v důsledku znamenat?

Tomáš Sacher14. 11. 2010
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Paralyzovaná, ale ne mrtvá
K věci4 minuty

Paralyzovaná, ale ne mrtvá

Předminulý týden padly výjimečné tresty za rasistický útok žhářů ve Vítkově, minulý týden začal proces s osmi vůdci tuzemské extrémní pravice a padla podmínka za rasistickou knihu o „konečném řešení otázky cikánské“. O tom, jestli jde o nový celkový přístup ke krajní pravici a jaké dopady to na její příznivce má, jsme mluvili s právničkou a šéfkou sdružení In IUSTITIA, které pomáhá obětem zločinů z nenávisti, Klárou Kalibovou. (Z bezpečnostních důvodů si nepřála zveřejnit svoji fotografii.)

Silvie Lauder31. 10. 2010

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