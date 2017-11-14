Tomáš Sacher

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Luděk mizí z Kiez
Navštívili jsme domov divokých orangutanů. Nechce se věřit, že tito úžasní tvorové mohou během několika let zmizet stejně jako divočina, která je obklopuje.
S norským psychiatrem o tom, jak nahlédl do mysli masového vraha
S americkou ekonomkou o ženském elementu v současné ekonomii, světové krizi a o tom, jak měřit štěstí
Ve Štrasburku vystoupil před europoslanci papež František
Bruselská garda se loučí; po prázdninách bude vše jinak
Šéf evropské komise José Barosso představil bruselský pohled na energetické závazky pro rok 2030
Momentálně nejpopulárnější muž zvažuje po propuštění možnosti
Debata Respektu: Pavel Bělobrádek, Jan Hamáček a Věra Jourová o výsledcích voleb a o tom, zda spolu budou vládnout
Rusko uvěznilo aktivisty Greenpeace a severské státy debatují o regulaci těžby ropy okolo severního pólu
Očima reklamní expertky, jazykovědce a psychologa
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