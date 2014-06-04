Zdeněk Chaloupka
20napsaných článků
20napsaných článků
V úterý 23. října se v knihovně Václava Havla konala debata na téma Tahle země není pro starý, aneb potřebujeme důchodovou reformu? Debatovali Ilona Švihlíková, ekonomka kritizující globalizaci světové ekonomiky, a Jiří Rusnok, člen Národní ekonomické rady vlády ČR. Moderoval redaktor týdeníku RESPEKT Tomáš Sacher.
V sobotu 21. 4. 2012 proběhla v Praze jedna z největších demonstrací od roku 1989. Odhadem devadesát tisíc lidí sjednocených iniciativou Stop vládě protestovalo proti zamýšleným vládním reformám. O povaze připravovaných změn píše Hana Čápová v tištěném vydání Respektu č. 17.