Ondřej Nezbeda

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Jaroslav Kalfař
Emil Hakl napsal křehkou milostnou sci-fi
Z nových biologických poznatků vyplývá, že máme svůj genetický osud pod kontrolou víc, než se dosud myslelo
Vědec, který naboural iluzi o lidské výjimečnosti
S úspěšnou spisovatelkou o tom, že co je těžké a složité, je i skutečně prožité
Hans Küng
Netruchlí a stydí se plakat. Ztráta blízkého člověka je proto ohrožuje více než ženy.
Petr Sís
Pavel Vilikovský
Otto Dov Kulka
Proč ho čtenáři milují a mnozí spisovatelé nesnášejí
Z nových biologických poznatků vyplývá, že máme svůj genetický osud pod kontrolou víc, než se dosud myslelo
Nová socha v Putimi oživila starý spor
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