Karolína Vránková redaktorka

Do Respektu nastoupila v roce 2007, aby vedla tehdy novou rubriku Trendy. Píše o architektuře, ale i o všem, co se mění – v zahrádkářství, cvičení, jídle i módě. Dříve psala o tomtéž v časopisu Týden, spolupracovala s Českou televizí a pracovala jako překladatelka z nizozemštiny. Píše pravidelný sloupek Co se nosí.