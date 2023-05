Kempování boží

Panebože, nemáme kam složit hlavu. Kde budeme spát o letošní dovolené? To je jednoduché, v kostele. Umožňuje to trend zvaný champing čili camping in church, tedy táboření v kostelích. Nene, žádná svatokrádež, žádná divočina. Pěkný křesťanský trend přispívající k záchraně starých kostelů. Pochválen buď zážitkový turismus až navěky.

Probíhá to jednoduše. Na internetu na stránkách Champing.co.uk si najdete a zarezervujete svůj kostel a za přibližně 50 liber tam můžete přespat. V ceně je lehátko, spací pytel s vložkou, varná konvice a duchovno all you can eat – kolik jen smrtelník dokáže zkonzumovat.