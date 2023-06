Stavba týdne

Bezpečný prostor a přátelský přístup nabízí mládeži nízkoprahový klub Relax v Nové Pace . Je určen mladým lidem od šesti do šestadvaceti let, kteří nemají odpoledne co dělat a doma je možná bezpečný prostor nečeká. Kromě přátelského přijetí tu teď dostanou i architekturu.