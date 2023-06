Milí čtenáři, tohle je můj poslední sloupek v rubrice Co se nosí. Takže si dovolím být trochu osobnější a psát kromě trendů také o sobě. Tak například máme doma strašilky. To není žádný trend. Je však zajímavé, že tento hmyz vždy jednou za určitou dobu svleče svoji starou kůži a skokově se zvětší – když má chovatel štěstí, povede se mu zachytit tu chvíli třeba i naživo.

A taková vzácná chvíle právě nastala zde. Přišel čas odložit kůži staré mladé glosátorky tiktokových bláznivostí. Poznala jsem to, když mě podle mého portrétu u tohoto sloupku už pár lidí nepoznalo. Jo, to jste vy, divil se jeden pán nedávno a zkoumavě si mě prohlížel. Upřímně ho to překvapilo. A mě varovalo.