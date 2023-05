Stavba týdne

Služby pro jednodušší život – právě to na české vesnici většinou chybí, a je to jeden z důvodů, proč lidé odcházejí do měst. V Křenovicích u Brna však chtějí, aby se v nich žilo dobře lidem v různých fázích života. Proto vybudovali Komunitní dům pro seniory Křenovice .

Vedení obce mělo od počátku za cíl, aby to bylo „špičkově udělané“, jak říká starosta Petr Maděra. Vypsali tedy architektonickou soutěž, v níž zvítězili mladí architekti Ondrej Palenčar, Adam Koten a Štěpán Vašut s vizí nabídnout obyvatelům domova „pohodlí a bezpečí“ a také „maximální propojení stavby s okolím“.