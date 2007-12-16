Vladimír Ševela

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Cestující z věčně zpožděných českých vlaků určitě pocítili něco jako zadostiučinění. Olomoucké hejtmanství letos v listopadu ztratilo trpělivost a rozhodlo se problém rázně řešit.
All who have small children know the feeling. Parents who decide to visit a museum, a gallery or a café with their child are often reminded by the personnel that they not quite welcome.
Rodičům, kteří se rozhodnou vyjít si do muzea, galerie či třeba kavárny s dítětem, personál často dává více či méně jasně najevo, že tam nejsou úplně vítanými hosty.
Policista, který veřejně kritizuje své nadřízené, to tu dlouho nebylo.
Něco se tady stalo. To je jasné každému, kdo zabloudí do pražských Vinohrad. Ještě nedávno byla zdejší čtvrť neprodyšně ucpaná parkujícími auty a plná zoufalců za volantem beznadějně kroužících kolem při hledání volného místa.
Nápis „Projekt financovala EU“ se tu skví na každé židli.
Je to vynález, který vám přivede celý svět třeba až do postele. Bezdrátové připojení k internetu čili wifi vyvolalo rychle celoplanetární nadšení, ale nic netrvá věčně.
Nad tou kombinací zůstává rozum stát: polovina dětí vycházejících z dětských domovů a pasťáků končí v kriminále.
Ve Velké Británii se během posledních patnácti let podařilo snížit množství dětí v ústavech na necelou desetinu.
Na tu zprávu čekaly tisíce českých žen řadu let. Tým ministra zdravotnictví koncem října představil návrh, jak zjednodušit život lidem, kteří se v touze po vlastním dítěti rozhodnou pro umělé oplodnění.
Nervozita způsobená přiznáním amerického atletického idolu Marion Jonesové k dopingu zasáhla i tuzemské stadiony.
Ministerstvo dopravy varuje: blokování stavby dálnice může způsobit smrt neziskovky.
Jedna z letošních nejdůležitějších bitev na bruselské půdě začala nenápadně: Nákupem v supermarketu Evropského parlamentu.
Obce se poprvé v historii spojily a jsou slyšet. Zatím byly převálcované silou velkých měst.
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