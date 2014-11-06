Nenechte si ujít

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Měsíčník se v novém čísle vypravil tam, kde žije Jo Nesbo a jeho hrdina Harry Hole
K polemice o tom, co mění příchod zemanovské party
Záznam debaty z Prague Pride 2013
Na co je dobrý kickstarterový zázrak Pebble
Letní filmová škola startuje
O nedůvěře v justici, Ivo Ištvanovi a Nejvyšším soudu
Soutěž pro předplatitele
Tomáš Hudeček plánuje přechod napříč Karlovým náměstím
Další díl speciálu o světě technologických novinek připraveného ve spolupráci s týdeníkem The Economist je v prodeji
Výtah toho nejpodstatnějšího z obvinění proti Tluchořovi a spol.
Zákon o zveřejňování smluv se má ještě doladit
Američtí akademici se přou o populární seriál