Eva Mošpanová

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Naši praprarodiče měli méně šatů než dnešní generace, dokázali se však obléct elegantněji. Vrátit kousek tehdejší módy do ulic se ve svém projektu Salon první republiky snaží kurátorka brněnského Technického muzea Sylvie Zouharová Dyková.
Mezi nejlepšími univerzitami světa je v novém žebříčku i Palackého univerzita
Proč se milion Čechů už deset let dívá každý večer sám na sebe
Výsledky vatikánského setkání jsou v pasážích ohledně gayů a rozvedených méně novátorské, než se čekalo; ale není to konec
Katoličtí biskupové opatrně otevírají dveře homosexuálům.
Vítěz komunálních voleb je jeden. Babišovo hnutí ANO vyhrálo ve většině krajských měst a všude bude lokální politiku nečitelné hnutí bez jasného programu výrazně ovlivňovat.
Zdejší lékaři si vyzkoušeli, jak postupovat proti smrtelnému viru
Zámek Veltrusy hledá po 300 letech nové místo na slunci
V malé vesnici Srní na jihu Čech se nenašel žádný kandidát do místních voleb
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