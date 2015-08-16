Štěpán Beneš

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Díky aplikacím v chytrém mobilu můžeme na změny počasí reagovat rychleji
Pro koho vlastně pracuje váš počítač
Těžkým strojům s obří nabíječkou roste konkurence
Čínské mobily už nejsou jen lacinou napodobeninou
Po letech čekání se zdá, že virtuální realita bude dostupná všem
Kříženec telefonu s tabletem se přes všechny nevýhody nejspíš prosadí
Exoskelet, robotický oblek pro pomoc handicapovaným, lze ovládat pouhou silou myšlenek
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