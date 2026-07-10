Prezidente, tohle už fakt přeháníš
Studentské protesty v ulicích francouzských měst opět připomněly hluboké systémové problémy druhé největší evropské ekonomiky
„Ve třídách a na chodbách běhají švábi a krysy. Okna jsou rozbitá. Ve třídách je zima, na záchodě nikdy není toaletní papír,“ říká Mathias Nicolle, student odborné střední školy v Saint-Denis, ve videu pořízeném novináři deníku Le Monde. Úroveň a kvalita škol na předměstí Paříže, včetně městečka Saint-Denis (které mimochodem nemá úplně nejlepší pověst kvůli vysoké míře chudoby i kriminality), je podle Nicollea skandálně nízká. „Co chci od vlády? Aby všechno změnila,“ dodává student, který se spolu se stovkami tisíc dalších středoškoláků po celé Francii účastní rozsáhlých protestů za lepší vzdělávání.
Demonstrace začaly v půlce září – v Créteil, na lyceu Antoina de Saint-Exupéryho, na jihovýchodním pařížském předměstí. Pedagogové stávkovali kvůli nedostatku zaměstnanců a neobsazeným učitelským pozicím – studenti se k nim záhy přidali a upozorňovali třeba na to, že na začátku školního roku neměli učitele matematiky. Postupně se protesty rozšířily do celé země – studenti chudších škol volají po lepších podmínkách, ti z lépe zaopatřených ústavů protestují jednak ze solidarity, jednak proto, že sami pociťují během výuky mnohé problémy – třeba nelogicky postavené a přeplněné rozvrhy, kvůli kterým tráví ve škole téměř celý den.
Současná vlna protestů se vyznačuje také velkou mírou násilností, zahrnující hořící budovy škol, těžká napadení, výbuchy, slzný plyn a tvrdé střety mezi demonstranty a policií. Protesty studentů, jejich rodičů i vyučujících, které v zemi trvají už skoro tři týdny, jsou – jako obvykle – projevem rozsáhlých a hlubokých systémových problémů jedné ze zásadních zemí Evropské unie.
Nechceme nosit ve třídě teplé kabáty
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu