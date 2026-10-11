Někteří mluví o vítězství USA v Íránu. Já si tím jistý nejsem
Trumpova administrativa se musí konečně rozhodnout, čeho chce v Íránu dosáhnout
Ve Washingtonu těchto dnů může pozorovatel podlehnout dojmu, že se schyluje k přípravám na vítěznou vojenskou přehlídku. „Vyhráli jsme. Írán prohrál. Tečka,“ říká Scott Jennings ze CNN. Politický komentátor Hugh Hewitt s ním souhlasí a názorová stránka The Wall Street Journal sdílí názor, že se situace obrací – a všichni mají pravdu. Americká armáda zajišťuje, aby ropa od spojenců USA v Perském zálivu proudila Hormuzským průlivem, zatímco íránský vývoz dusí. Je to pozoruhodná ukázka vojenské vynalézavosti. To však ještě neznamená, že je válka úspěšná.
Vzpomeňme si, jak k ní došlo. V červnu 2025 Spojené státy a Izrael bombardovaly íránská jaderná zařízení a Trump prohlásil, že íránský jaderný program byl „zničen“. O osm měsíců později, v únoru 2026, vstoupily do války znovu, tentokrát s mnohem většími ambicemi. Zaútočily na íránské vedení, zabily nejvyššího vůdce a mnoho vysokých úředníků. Trump vyzval Íránce, aby svrhli vládu. Cíl byl evidentní: změna režimu.
Islámská republika však přežila, semkla se kolem generálů, dosadila nového nejvyššího vůdce a nasadila zbraň, jejímž použitím dlouho vyhrožovala: uzavření Hormuzského průlivu, kterým prochází zhruba pětina světové ropy. Po více než sedmi měsících války se USA snaží donutit Írán, aby přestal blokovat vodní cestu, která byla před válkou otevřená. Washington tuto operaci zahájil s cílem obnovit původní stav – a současnou situaci označuje za vítězství.
Zvažme však jen náklady potřebné k tomu, aby se situace vrátila do původního stavu. Podle Pentagonu dosáhly výdaje 45 miliard dolarů a Úřad pro rozpočet Kongresu odhaduje, že i konflikt nízké intenzity bude stát další dvě miliardy dolarů měsíčně. Zahynulo nejméně 19 amerických vojáků. USA pravděpodobně spotřebovaly polovinu až dvě třetiny svých zásob sofistikovaných protiraketových střel. Jejich nahrazení by mohlo trvat více než pět let, a přitom se jedná o zbraně, které by USA potřebovaly proti Číně. Do konce června bylo z Tichomoří přesměrováno na Blízký východ nejméně šest amerických válečných lodí.
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