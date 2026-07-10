„Ti mikrobi jsou jako armáda.“ Šíří se v Rusku smrtelný plicní mor?
Nemoc stejně nebezpečná jako antrax či ebola mohla uniknout z laboratoře – civilní a v krajním případě i vojenské
Že z Ruska přicházejí zprávy, které nechceme slyšet, jsme si zvykli. Jedna ale i v dnešní době chyběla: informace o šířící se smrtelné chorobě. Ani to už nyní neplatí. Záhadnou infekcí, která na jižní Sibiři začátkem října usmrtila mladou ženu, je údajně plicní mor; nemoc natolik vážná, že je kvůli nakažlivosti a nebezpečnosti řazena do stejné kategorie jako antrax, pravé neštovice a ebola. Tamní úřady popírají, že jde skutečně o mor, zároveň v oblasti zavádějí přísná epidemická opatření.
Ačkoli lze nemoc při včasném záchytu léčit antibiotiky, zneklidněni jsou rovněž západní představitelé. A pozornost, jíž se kauze dostává ze strany ruských úřadů i za hranicemi země, vzbuzuje zásadní otázky. Opravdu laborantka Irkutského ústavu pro boj s morem v sibiřském městě Šelechov zemřela na mor? Pokud ano, byla to přírodní verze této nemoci, nebo ještě nebezpečnější bakterie modifikovaná ve vojenských laboratořích? A jaké je riziko šíření choroby, o níž se část veřejnosti domnívá, že naposledy řádila ve středověku?
Prý se nic nestalo
Plicní mor vyvolává bakterie Yersinia pestis – stejná, jaká kdysi přinášela ničivé morové epidemie známé jako černá smrt. Plicní forma moru, nemoci, která ve 14. století připravila o život až polovinu obyvatel Evropy, se šíří kapénkovou infekcí – kašlem, kýcháním a podobně. Projevuje se jako těžký zápal plic s rychlým nástupem, který bez léků končí téměř vždy smrtí. Jsou-li podána včas antibiotika, nejlépe do 24 hodin od objevení příznaků, je nemoc dobře léčitelná.
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