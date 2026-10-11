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Kultura11. 10. 20262 minuty

ALBUM TÝDNE: Polské punkové duo Siksa se ptá, zda by myši, moli nebo koně řekli o lidstvu něco dobrého

Pavel Turek
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V letech 2021–2022 ten kus odehráli pětašedesátkrát napříč celou Evropou od Británie přes Belgii po Chorvatsko a také Česko. Nahrávka vychází teprve nyní – a navzdory tomu, že je tato takřka hodinová konceptuální punková bajka Cudowne i pożyteczne (Úžasné a užitečné) zpívaná v polštině, její vyznění je srozumitelné všude.

Femipunkové dvojici Siksa z polského Hnězdna, v níž se v roce 2014 sešli básnířka a zpěvačka Alex Freiheit a hudebník Piotr Buratyński, stačí hlas a baskytara, aby ovládla jakýkoli prostor. Velmi brzy se stali výrazným hlasem vzdoru vůči polskému konzervatismu. Prostřednictvím Siksy začala Freiheit zpívat o sexuálním násilí, tradiční rodině, feminismu a polském katolictví. Pro jisté kruhy to bylo šokující, ale kapela jen shrnula celospolečenské nálady, jež později vyústily v protesty Strajk Kobiet, a našla si oddané publikum po celém kontinentě.

Album Cudowne i pożyteczne se odvíjí coby pohádka, v níž svůj hlas dostávají myši, moli, koně nebo třeba klubko vlny, aby všichni svorně potvrdili, že nikdo jim nikdy tolik neublížil jako člověk. Ústřední téměř jedenáctiminutová skladba Wywiad z Koniem (Rozhovor s koněm) zachycuje interview s koněm, který sice udělal kariéru ve filmu, ale také byl svědkem mnohého týrání a sám je zažil. Nyní za ním přicházejí média a žádají ho, aby vyprávěl svůj příběh. „Můžeš se nám představit, nejlépe s tím, jaká používáš zájmena?“ ptají se média. „Jsem prostě kůň. O tom jsem nikdy nepřemýšlel.“ Kůň nechce být definován jako oběť, a především nechce, aby se jeho zkušenost proměnila v mediální obsah, který společnosti slouží pouze jako odpustek, a ne jako řešení a změna.

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V té nejlepší punkové tradici, která spojuje sofistikovanou revoltu s drzou infantilností, Siksa na půdorysu pohádky vypráví o vyčerpání a vyhoření z aktivismu, o touze něco změnit a idealismu, z něhož se naplní jen málo. Současně s tím je Cudowne i pożyteczne také výstižnou alegorií dehumanizace. Obrazem toho, jak mainstream a systém moci definují, co je přípustné a tím pádem lidské. A jak pohodlné je pak ty, kteří do této definice nezapadají, nebo jim systém dokonce ubližuje a současným stavem trpí, proměnit v myši, moly nebo koně.  

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