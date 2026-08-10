0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Opět strašně aktuální Havel
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Hudba8. 10. 20269 minut

Výročí iPodu: Vzal jsem ho do ruky a hned věděl, jak na to

Přenosný přehrávač od Applu před čtvrtstoletím změnil nejen hudební průmysl, ale i podobu kapitalismu

Pavel Turek

Že je hudební byznys opravdu v troskách, se dalo tehdy poznat už podle toho, že termín mp3 na přelomu tisíciletí předstihl na internetových vyhledávačích svou četností slovo sex. Hudba byla atraktivnější než pornografie. Písně v digitálním formátu se pirátsky stahovaly po milionech a počítačové učebny na amerických univerzitách byly přeplněné studujícími, kteří dychtili po nových i starých hitech. Hudební pirátství, které symbolizovala především služba Napster fungující něco málo přes dva roky mezi červnem 1999 a červencem 2001, vzalo všechny dosavadní posluchačské zvyklosti i obchodní modely útokem a hudební vydavatelství tomu jen zděšeně a bezradně přihlížela.

Na jedné straně byla obří posluchačská poptávka, kterou zatím nikdo neuměl uspokojit tak, aby to přineslo zisky. Na straně druhé se nacházely oslabené gramofirmy, které po nejtučnějších letech v historii zažívaly strmý pád, a byly proto ochotné přistoupit na nepříliš výhodné dohody. Steve Jobs dokázal využít obojího – a právě v této atmosféře a s dokonalým načasováním se objevil na trhu iPod. „Hudba je součástí života všech lidí, a právě proto představuje obrovský a celosvětový trh. Nezná hranic.“ To byla slova, jimiž šéf Applu 23. října roku 2001 představil věc, kterou popsal coby přelomový digitální přístroj. 

Přenosný přehrávač nejenže transformoval kulturní průmysl a to, jak konzumujeme hudbu, ale také otevřel cestu k širším psychologicko-společenským proměnám, které technologie vnesly do našich životů. Aniž by to bylo v té době jasně čitelné, iPod odstartoval éru zcela nové, historicky bezprecedentní individualizace společnosti, v níž jsou produkty vytvářeny každému na míru.

↓ INZERCE

Překonali jsme všechny rekordy

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články