Jak se partnerka kontroverzního miliardáře Tsoukernika stala oblíbenkyní Andreje Babiše
Sandra Tsoukernik se o politiku nikdy nezajímala, teď plní náměstí, zatímco její muž se strategicky stáhl
Dlouhé roky byla zvyklá být vždycky až ta druhá. Zatímco její partner, miliardář Leon Tsoukernik, bohatl na hazardu (a loni téměř nepřežil svůj divoký životní styl), ona se v ústraní starala o domácnost a výchovu jejich dvou dětí. Před pár měsíci se ale jejich role prohodily. Sandra Tsoukernik se plně vžila do úlohy političky a na Chebsku a Tachovsku, kde je jednou z favoritek, se pokouší v barvách vládního hnutí ANO přesvědčit místní, aby ji zvolili do Senátu. Její nástup přitahuje zájem nejen svou nepravděpodobností, ale i tím, zda jde opravdu jen o to najít konečně v osobním životě balanc.
Nonstop návrat do mládí
Poté co ve svém volebním obvodu objela přes 80 obcí a měst, kde navštěvovala hlavně sociální a zdravotnická zařízení a zvířecí útulky, se Sandra Tsoukernik v posledních dvou týdnech horké kampaně zaměřuje na velké veřejné mítinky. Ona sama by možná západočeská náměstí nezaplnila – a tak se zde v roli elektrizujícího magnetu objevuje dosud nesesazený „král českých diskoték“ Michal David (ANO mu za to z transparentního účtu vyplatilo 423 tisíc korun).
Tsoukernik vystupuje po jeho boku a nikdo jiný ze senátních kandidátů nemá na shromážděních v kraji – ale i celém Česku – tak plno jako tato dvojka. „Sandru a její rodinu znám od sedmnácti. Jsem rodinný přítel. Je vysokoškolačka, je čestná, pracovitá. Může pro vás něco udělat. Dnešek ale nemá s politikou co dělat. Sandro, jdi dělat svou práci, já budu dělat tu svou,“ začíná většinou společné vystoupení David a hned přihlížejícím s odkazem na svůj největší hit slibuje, že to další půlhodinu společně roztočí „nonstop“.
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