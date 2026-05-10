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Česko5. 10. 202611 minut

Jak se partnerka kontroverzního miliardáře Tsoukernika stala oblíbenkyní Andreje Babiše

Sandra Tsoukernik se o politiku nikdy nezajímala, teď plní náměstí, zatímco její muž se strategicky stáhl

Ondřej Kundra
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Dlouhé roky byla zvyklá být vždycky až ta druhá. Zatímco její partner, miliardář Leon Tsoukernik, bohatl na hazardu (a loni téměř nepřežil svůj divoký životní styl), ona se v ústraní starala o domácnost a výchovu jejich dvou dětí. Před pár měsíci se ale jejich role prohodily. Sandra Tsoukernik se plně vžila do úlohy političky a na Chebsku a Tachovsku, kde je jednou z favoritek, se pokouší v barvách vládního hnutí ANO přesvědčit místní, aby ji zvolili do Senátu. Její nástup přitahuje zájem nejen svou nepravděpodobností, ale i tím, zda jde opravdu jen o to najít konečně v osobním životě balanc.

Nonstop návrat do mládí

Poté co ve svém volebním obvodu objela přes 80 obcí a měst, kde navštěvovala hlavně sociální a zdravotnická zařízení a zvířecí útulky, se Sandra Tsoukernik v posledních dvou týdnech horké kampaně zaměřuje na velké veřejné mítinky. Ona sama by možná západočeská náměstí nezaplnila – a tak se zde v roli elektrizujícího magnetu objevuje dosud nesesazený „král českých diskoték“ Michal David (ANO mu za to z transparentního účtu vyplatilo 423 tisíc korun).

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Tsoukernik vystupuje po jeho boku a nikdo jiný ze senátních kandidátů nemá na shromážděních v kraji – ale i celém Česku – tak plno jako tato dvojka. „Sandru a její rodinu znám od sedmnácti. Jsem rodinný přítel. Je vysokoškolačka, je čestná, pracovitá. Může pro vás něco udělat. Dnešek ale nemá s politikou co dělat. Sandro, jdi dělat svou práci, já budu dělat tu svou,“ začíná většinou společné vystoupení David a hned přihlížejícím s odkazem na svůj největší hit slibuje, že to další půlhodinu společně roztočí „nonstop“.

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