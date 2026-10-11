Pan Plaga má inkluzivní třídu stále rád
Boj o jednu z porevolučních vymožeností se stupňuje
Ministr školství Robert Plaga (ANO) překvapil na svém Instagramu fotografií, na níž se plácá do čela, zatímco na tváři má nevěřícný až frustrovaný výraz. Gesto, kterému se v angličtině říká „facepalm“, provází slovy: „Mým úkolem jako ministra školství je edukovat koaliční partnery, a budu to dělat, kolikrát to bude potřeba. Důvody, proč chce najednou edukovat lidi, s nimiž sedí ve vládě a kteří už podle životopisů školami prošli, souvisejí s hlasováním během poslední vládní schůze, kde Motoristé sobě a SPD zablokovali Plagův plán na revizi školní inkluze.
Ministrovi se tím vrátil na stůl problém, který zavání koaliční krizí. Obě malé vládní strany totiž trvají na tom, že projekt sociálně citlivého začleňování dětí s různými speciálními potřebami do vzdělávání se má zrušit nebo zásadně proškrtat. A Plaga drží pozice, s nimiž do vlády vstoupil, tedy že myšlenka společného vzdělávání je správná a vysoce potřebná, jen provedení je třeba po letech vyladit.
Vládě proto předložil návrh na změnu financování živelně rostoucího počtu pedagogických asistentů, kteří dětem, ale i učitelům pomáhají držet ve školách tempo. Nově by asistenti byli placeni podle počtu žáků ve třídách a potřeb dětí. Koaliční partneři ovšem projednání zablokovali a premiér Andrej Babiš téma odložil o týden.
Pro Motoristy sobě a SPD jsou Plagovy změny jen detaily, které pouze protahují fungování inkluze, zatímco oni by ji nejraději zrušili a poslali handicapované děti zpět do izolace. Motoristé sobě si před volbami s použitím ukázkově nacistického slovníku napsali do programu, že „děti, které nezvládají normální tempo, musejí být vysvobozeny opětovným zřízením speciálních škol či alespoň speciálních tříd“. SPD hlásalo „Stop plošné inkluzi“, i když nic takového neexistuje.
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