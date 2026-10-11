Pět světových zpráv
Nezávislý Québec
V Kanadě se znovu řeší možné odtržení francouzsky mluvícího Quebecu od zbytku země. V pondělních provinčních volbách zvítězila separatistická strana a její lídr Paul St-Pierre Plamondon slibuje po více než třiceti letech opět vyhlášení referenda o nezávislosti. Podle průzkumů nezávislost podporuje jen asi 30 procent obyvatel. Země se ale nyní ocitá pod obrovským politickým i ekonomickým tlakem od sousedních Spojených států a lidé hledají alternativní řešení.
Afrika bude mít vlastní ratingovou agenturu
Africká unie spouští ratingovou agenturu Africa Credit Rating Agency, která má konkurovat společnostem Moody’s, S&P Global a Fitch Ratings. Africké vlády dlouhodobě tvrdí, že globální agentury nedostatečně zohledňují místní podmínky a přisuzují kontinentu vyšší úvěrové riziko, což zdražuje půjčky. Podle zprávy Rozvojového programu OSN z roku 2023 to Afriku stálo odhadem 74,5 miliardy dolarů na úrocích navíc a ušlých možnostech financování. Nová agentura chce zlepšit kvalitu hodnocení a podpořit rozvoj místních kapitálových trhů. Její důvěryhodnost však bude záviset na nezávislosti a schopnosti přesvědčit mezinárodní investory, že její ratingy jsou objektivní.
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