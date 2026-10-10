Senát: Grolich na vítězné vlně, ANO v defenzivě, STAN v očekávání
Volby do horní komory polily lidovce živou vodou, vládním stranám řekly ne a Starostům příliš neublížily
Sebevědomí v jihomoravských Šlapanicích – v senátním volebním obvodu Vyškov – bylo patrné už od brzkého odpoledne. Lidovci spojili společné sledování voleb, podobně jako svůj celostátní osud, se svým předsedou Janem Grolichem, který zde kandidoval do horní komory parlamentu. „Na druhé kolo se tady nepřipravujeme,“ znělo z Grolichova týmu. ANO do souboje vyslalo brněnskou zdravotní sestru Petru Absolonovou a šéf hnutí Andrej Babiš vložil do její podpory nemalou část své předvolební energie. Marně.
Bylo to drtivé vítězství a nikdo z lidovců o něm nepochyboval. Zvuková zkouška písničkáře Pavla Helana, který Grolichovi složil takzvaný „nejhorší předvolební song“, z nějž se během září stal virální hit, započala ještě dřív, než bylo sečteno deset procent hlasů. Grolich se prakticky celou dobu pohyboval nad 50 procenty zisku a o půl sedmé už byl celý politický ansámbl nalepený na sobě a na zdi sledoval projekci výsledků, které se každou minutu aktualizovaly. A pak už bylo jasno: Grolich bude senátor s nejvyšším procentuálním ziskem ze všech. Tisková konference potvrdila sebevědomí ještě jednou: předseda dostal od svého týmu kšiltovku s již našitým nápisem: „TY SENÁTORE“. Doplnil tím zásobu svých vítězných kšiltovek s nápisy „TY HEJTMANE“ a „TY PŘEDSEDO“.
Kšiltovkám vděčí Grolich za mnohé. Svou na jižní Moravě velice úspěšnou komunikační strategii založil na svém alter egu, kterému říká „pan Kšiltovka“. Toto „zlé dvojče“ ve videích a dalších výstupech Grolichovi supluje opozici. Poté, co jej osloví „ty hejtmane“ (a teď i „ty předsedo“ nebo „ty senátore“), mu klade nepříjemné otázky, snaží se jej nachytávat, ale hejtman (či předseda a teď i senátor) na ně vždy najde chytrou odpověď. Tento pan Kšiltovka zaměstnával v posledních týdnech zmíněnou předvolební písní sociální sítě, ale také politiky hnutí ANO. „Jsme schopní normální věcnou politikou a normální slušnou komunikací oslovovat voliče vládních stran,“ řekl ve štábu po oznámení konečného výsledku Grolich. „Volební obvod nebyl jednoduchý, strany, které tvoří vládu, tady měly ve sněmovních volbách výraznou většinu, teď se to úplně otočilo,“ dodal.
ANO versus STAN: druhé kolo
Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.
Online přístup ke všem článkům a archivu