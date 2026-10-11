0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Jak Babiš pomohl na svět lídrovi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Kultura11. 10. 20266 minut

Od antiky k lidským povahám

Letošní laureátka Nobelovy ceny za literaturu Anne Carson nevytváří koláž žánrů, ale skutečně hranice mezi žánry ruší a překračuje je

Tomáš Gabriel
Chcete nás vidět v Google nahoře? Přidejte si Respekt.cz jako oblíbený zdroj

Když kanadská autorka Anne Carson minulý čtvrtek zjistila, že obdržela Nobelovu cenu, vytrysklo z ní takové světlo, že nás mohlo na chvíli oslepit. Tak by se dala parafrázovat věta z eseje, kterým začíná její nejznámější kniha Autobiografie rudé. V té skutečné větě ono oslepující světlo začalo pramenit ve chvíli, kdy řecký básník Stésichoros přestal Helenu Trojskou popisovat skrze její ustálené přízvisko „courovitosti“ a umožnil tak vznik nového způsobu promluvy o ženství, jehož je Helena symbolem.

Autorka je známá mísením žánrů a v plné míře se to projevilo i na stavbě Autobiografie rudé. Uvozuje ji krátký esej, ve kterém se Carson mimo jiné zabývá právě významem Stésichora, který v jedné ze svých básní popisoval jeden z Héraklových slavných skutků, zabití rudého netvora Geryona. Následuje mystifikační překlad dochovaných zlomků této básně a teprve poté přichází hlavní část knihy, ve které Geryon a Hérakles vystupují jako mladí chlapci z novodobé Ameriky.

Knihy Anne Carson skutečně oslňují. Dokážou každé téma převést na přítomnou situaci, které je možné snadno porozumět. Héraklův desátý skutek se tak mění v situaci trapně nesmyslného násilí: Geryon pokojně pásl se svým pejskem krávy, když tu přes moře připlul chlapík s kyjem a oba je zabil. Mizí hrdinské klišé, které by násilí glorifikovalo, a my se ptáme, co nás do té doby na Héraklových násilných skutcích vlastně tak přitahovalo.

↓ INZERCE

Potom se najednou nacházíme na americkém venkově a sledujeme příběh dospívání silně introvertního chlapce jménem Geryon a jeho pozdější lásky ke světáckému, okouzlujícímu a trochu necitlivému Héraklovi. A čtenář se musí ptát, jak jsme se dostali od zabíjení monstra k popisu nešťastné lásky? Jaký je vztah mezi přitažlivostí násilí a nemilosrdností srdce? Už nejsme v antice, ale u lidských povah.

Předplaťte si Respekt a nepřicházejte o cenné informace.

Online přístup ke všem článkům a archivu

Články i v audioverzi a mobilní aplikaci
Možnost odemknout články pro blízké
od 160 Kč/měsíc
Koupit předplatnéMám předplatné, přihlásím se

Mohlo by vás zajímat

Respekt Obchod

Přejít do obchodu
Načíst další články