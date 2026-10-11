Od antiky k lidským povahám
Letošní laureátka Nobelovy ceny za literaturu Anne Carson nevytváří koláž žánrů, ale skutečně hranice mezi žánry ruší a překračuje je
Když kanadská autorka Anne Carson minulý čtvrtek zjistila, že obdržela Nobelovu cenu, vytrysklo z ní takové světlo, že nás mohlo na chvíli oslepit. Tak by se dala parafrázovat věta z eseje, kterým začíná její nejznámější kniha Autobiografie rudé. V té skutečné větě ono oslepující světlo začalo pramenit ve chvíli, kdy řecký básník Stésichoros přestal Helenu Trojskou popisovat skrze její ustálené přízvisko „courovitosti“ a umožnil tak vznik nového způsobu promluvy o ženství, jehož je Helena symbolem.
Autorka je známá mísením žánrů a v plné míře se to projevilo i na stavbě Autobiografie rudé. Uvozuje ji krátký esej, ve kterém se Carson mimo jiné zabývá právě významem Stésichora, který v jedné ze svých básní popisoval jeden z Héraklových slavných skutků, zabití rudého netvora Geryona. Následuje mystifikační překlad dochovaných zlomků této básně a teprve poté přichází hlavní část knihy, ve které Geryon a Hérakles vystupují jako mladí chlapci z novodobé Ameriky.
Knihy Anne Carson skutečně oslňují. Dokážou každé téma převést na přítomnou situaci, které je možné snadno porozumět. Héraklův desátý skutek se tak mění v situaci trapně nesmyslného násilí: Geryon pokojně pásl se svým pejskem krávy, když tu přes moře připlul chlapík s kyjem a oba je zabil. Mizí hrdinské klišé, které by násilí glorifikovalo, a my se ptáme, co nás do té doby na Héraklových násilných skutcích vlastně tak přitahovalo.
Potom se najednou nacházíme na americkém venkově a sledujeme příběh dospívání silně introvertního chlapce jménem Geryon a jeho pozdější lásky ke světáckému, okouzlujícímu a trochu necitlivému Héraklovi. A čtenář se musí ptát, jak jsme se dostali od zabíjení monstra k popisu nešťastné lásky? Jaký je vztah mezi přitažlivostí násilí a nemilosrdností srdce? Už nejsme v antice, ale u lidských povah.
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