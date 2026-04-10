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Kultura4. 10. 20263 minuty

VÝSTAVA TÝDNE: Bez mobilu v ruce a s větší intenzitou – Radka Bodzewicz v DOXu vystavuje svou čistou malbu

Jan H. Vitvar
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Dosud největší výstava pětatřicetileté malířky Radky Bodzewicz, která právě probíhá v Centru současného umění DOX, je zároveň zatímním vrcholem její tvorby. Autorka dosud spojená zejména s výstavami v soukromé Bold Gallery se v prostoru třípatrové věže DOXu rozmáchla k velkolepému gestu a na ploše dvacítky velkoformátových pláten nabízí svou interpretaci Goethova Fausta. Připomeňme, že dříve podobným soustředěným pohledem už zpracovala Alighieriho Božskou komedii, Miltonův Ztracený ráj nebo Eliadeho Mýtus o věčném návratu.

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