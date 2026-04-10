Pět světových zpráv
Začíná mít Trump v Íránu navrch?
Donald Trump odmítl dohodu nabízenou Íránem, která počítala s rychlým otevřením Hormuzského průlivu pro obchodní plavidla a obnovou jaderných rozhovorů za podmínky, že USA zruší blokádu íránských přístavů. Trump uvedl, že USA mají nad průlivem „naprostou kontrolu“ a že jím prochází „obrovské množství ropy“. Vývoz ropy z arabských zemí v minulých týdnech skutečně stoupl a dosáhl největšího objemu od února. Neplatí to pro íránskou ropu, které se díky americké blokádě vyváží jen desetina předválečného objemu. Už tak vážná ekonomická krize v Íránu se tak dál prohlubuje.
Ztrácí Fico většinu?
Andrej Danko, předseda slovenských národovců (SNS), se spojil s nenáviděnou liberální opozicí, aby odvolal z vlády svého vlastního ministra Tomáše Tarabu, podnikatele a nyní už exministra životního prostředí, kterého ochranáři obviňovali z ničení a rozprodávání národních parků. Premiér Fico obviňuje SNS, že porušila koaliční smlouvu, protože se v hlasování spojila s opozicí, což smlouva výslovně zakazuje. Jeho vláda se totiž blíží ztrátě většiny: nejtěsnější většina ve slovenském parlamentu je 76 hlasů, a právě tolik bude mít Fico hlasů jakž takž jistých. Pokud se Tarabovi podaří na svou stranu přetáhnout dalšího vládního poslance, tak budou moci jakékoli vládní snahy blokovat. Pokud Taraba uspěje, budou Roberta Fica čekat složitá vyjednávání. Teď je přitom před ním příprava nejdůležitějšího zákona roku – rozpočtu.
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