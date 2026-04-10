Respekt/Despekt

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Respekt • Despekt4. 10. 2026

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Výprava za Peroutkou

Na jaře 1968 se Václav Havel v USA sešel s poúnorovými exulanty. Vznikl tak unikátní rozhovor s Ferdinandem Peroutkou. „Pevně věřím, že bude moci být vysílán,“ říká v závěru rozhovoru Havel s tím, že by na tom mělo záležet hlavně „nám doma“. Do éteru se však interview už nedostalo. Nahrávku, která byla považována za ztracenou, nyní vůbec poprvé odvysílal Český rozhlas.

despekt

Protože proto

Česká města nedávají občanům dost informací k tomu, aby se mohli zapojit do rozhodování. Zveřejňují mnohdy až konečná rozhodnutí. Ukázalo to šetření organizace Transparentní Česko, které zahrnulo vždy čtyři největší samosprávy z každého kraje. Nejlépe dopadly Liberec, Praha a Žďár nad Sázavou, nejhůře Mladá Boleslav, Pardubice 1 a Náchod.
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