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Agenda4. 10. 20262 minuty

Pět českých zpráv

Respekt

Zrušený tendr

Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na pořízení 185 obrněných vozidel pro ženisty, vojenské zdravotníky, speciální síly a Vojenskou policii za předpokládaných 24,7 miliardy korun. Jako důvod uvedlo mimo jiné ekonomické okolnosti. Zástupci opozice, kteří rozhodnutí obrany kritizují, žádají konkrétnější vysvětlení, včetně dalšího postupu.

Turkova jízda

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Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka v centru Prahy se nestal trestný čin, uzavřeli policisté. Věc postoupili k projednání možného přestupku obou účastníků. Turek se svým mercedesem narazil do nemocničního vozu převážejícího krevní deriváty.

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