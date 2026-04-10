Agenda4. 10. 20262 minuty
Pět českých zpráv
Zrušený tendr
Ministerstvo obrany zrušilo zakázku na pořízení 185 obrněných vozidel pro ženisty, vojenské zdravotníky, speciální síly a Vojenskou policii za předpokládaných 24,7 miliardy korun. Jako důvod uvedlo mimo jiné ekonomické okolnosti. Zástupci opozice, kteří rozhodnutí obrany kritizují, žádají konkrétnější vysvětlení, včetně dalšího postupu.
Turkova jízda
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Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka v centru Prahy se nestal trestný čin, uzavřeli policisté. Věc postoupili k projednání možného přestupku obou účastníků. Turek se svým mercedesem narazil do nemocničního vozu převážejícího krevní deriváty.
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