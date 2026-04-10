Opět strašně aktuální Havel
Nejvýznamnější Čech naší doby by oslavil 90. narozeniny. Jak se bez něj žije jeho přátelům?
Thunovská ulice na pražské Malé Straně stoupá prudce vzhůru a končí u schodů vedoucích nahoru na Hrad. V zářijovém úterý se dá tedy spolehnout, že provoz tu zajišťují jen skupinky šourajících se turistů. Venkovní dveře jednoho ze starých domů ovšem nejsou otevřené pro ně. Vedou do temné chodby a pak do přízemní místnosti, kde má rozlehlou pracovnu jedna z nejznámějších tváří nedávno zavřené Knihovny Václava Havla, spisovatel Jáchym Topol.
Tento úzký dvoupatrový dům kousek od Zámeckých schodů koupil před šedesáti lety jeho otec Josef a později v něm bydlel se svým přítelem Vlastimilem Harapesem. „Táta se bál, že mu dům zabaví estébáci, a proto na Harapese, člena komunistické strany, polovinu přepsal. Přitom uzavřeli ústní dohodu, že to Harapes před svojí smrtí přepíše zpět na mě a bratra. To on pak skutečně splnil,“ vysvětluje Topol, jak k majetku přišel.
Dům je zařízený jako kdysi, když tu jeho otec krátce před srpnovou invazí 1968 začal bydlet a jeden pokoj nahoře v patře vyhradil i svým dvěma synům. Ti v domě střídavě bydleli a později tu s přáteli vyráběli samizdat. Teď dům působí dojmem tichého opuštěného prostoru z nějakých zapomenutých časů a Topol sem každé dopoledne chodí psát. „Teď konečně mám čas dopsat svůj obrovský esej o životě a díle George Orwella. Je to 25 stránek. Vycucávám tady k tomu jeho životopisy, je to mravenčí práce, všechno jsem načetl – všechny deníky a romány včetně těch pěti nepovedených, které vydal před Farmou zvířat,“ říká. Po třetí hodině odpoledne s psaním končí, zamíří pro malého syna do školky, půjdou na hřiště a navečer domů.
„Kromě toho mi nakladatelství Torst vydává sebrané básně a díky odchodu z knihovny mám po dlouhé době čas napsat i nějaké nové. Takže jsem teď nezaměstnaný básník, což je nejkrásnější povolání – dokud vám nedojdou prachy,“ říká Topol. Pak dodá, že ten čas se asi blíží, takže uvažuje o prodeji domu. „Je třeba se postarat o opravy a v naší rodině není nikdo, kdo by na to měl čas,“ říká Topol a trochu na důkaz popisuje svůj nejbližší program. „Zítra letím do Kolína, Bonnu a Düsseldorfu, kde budu mluvit u příležitosti německého vydání knihy V noční tramvaji. Čítanka Václava Havla, kterou jsme v knihovně udělali jako poslední věc. Pak budu týden na veletrhu ve Frankfurtu představovat svoji poslední knihu.“
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