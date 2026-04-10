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Téma4. 10. 202617 minut

Opět strašně aktuální Havel

Nejvýznamnější Čech naší doby by oslavil 90. narozeniny. Jak se bez něj žije jeho přátelům?

Marek Švehla

Thunovská ulice na pražské Malé Straně stoupá prudce vzhůru a končí u schodů vedoucích nahoru na Hrad. V zářijovém úterý se dá tedy spolehnout, že provoz tu zajišťují jen skupinky šourajících se turistů. Venkovní dveře jednoho ze starých domů ovšem nejsou otevřené pro ně. Vedou do temné chodby a pak do přízemní místnosti, kde má rozlehlou pracovnu jedna z nejznámějších tváří nedávno zavřené Knihovny Václava Havla, spisovatel Jáchym Topol.

Tento úzký dvoupatrový dům kousek od Zámeckých schodů koupil před šedesáti lety jeho otec Josef a později v něm bydlel se svým přítelem Vlastimilem Harapesem. „Táta se bál, že mu dům zabaví estébáci, a proto na Harapese, člena komunistické strany, polovinu přepsal. Přitom uzavřeli ústní dohodu, že to Harapes před svojí smrtí přepíše zpět na mě a bratra. To on pak skutečně splnil,“ vysvětluje Topol, jak k majetku přišel.

Dům je zařízený jako kdysi, když tu jeho otec krátce před srpnovou invazí 1968 začal bydlet a jeden pokoj nahoře v patře vyhradil i svým dvěma synům. Ti v domě střídavě bydleli a později tu s přáteli vyráběli samizdat. Teď dům působí dojmem tichého opuštěného prostoru z nějakých zapomenutých časů a Topol sem každé dopoledne chodí psát. „Teď konečně mám čas dopsat svůj obrovský esej o životě a díle George Orwella. Je to 25 stránek. Vycucávám tady k tomu jeho životopisy, je to mravenčí práce, všechno jsem načetl – všechny deníky a romány včetně těch pěti nepovedených, které vydal před Farmou zvířat,“ říká. Po třetí hodině odpoledne s psaním končí, zamíří pro malého syna do školky, půjdou na hřiště a navečer domů.

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„Kromě toho mi nakladatelství Torst vydává sebrané básně a díky odchodu z knihovny mám po dlouhé době čas napsat i nějaké nové. Takže jsem teď nezaměstnaný básník, což je nejkrásnější povolání – dokud vám nedojdou prachy,“ říká Topol. Pak dodá, že ten čas se asi blíží, takže uvažuje o prodeji domu. „Je třeba se postarat o opravy a v naší rodině není nikdo, kdo by na to měl čas,“ říká Topol a trochu na důkaz popisuje svůj nejbližší program. „Zítra letím do Kolína, Bonnu a Düsseldorfu, kde budu mluvit u příležitosti německého vydání knihy V noční tramvaji. Čítanka Václava Havla, kterou jsme v knihovně udělali jako poslední věc. Pak budu týden na veletrhu ve Frankfurtu představovat svoji poslední knihu.“

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