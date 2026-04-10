Motýložrout v muzeu
Že rybenky běhaly po Zemi mnohem dřív, než se zabydlely v temných koutech koupelen, asi nikoho neudiví. Ale možná vás překvapí, že tento hmyz se vyvinul mnohem dřív než dinosauři, dokonce i než prastaří švábi – před více než 400 miliony lety. Stejně tak je známo, kdo napsal román Lolita. Ale co informace, že její autor byl vášnivým entomologem, který z výzkumných důvodů jedl motýly?
Peter Kuper, oceňovaný americký autor nezávislých a alternativních komiksů, v knize Insectopolis přístupně předkládá sbírku poznatků, teorií, zajímavostí a kuriozit o hmyzu a jeho proplétání s lidskou kulturou i historií. Nečekejte však atlas zvířat, ale ani americkou verzi dobrodružství polidštěných hrdinů od Ondřeje Sekory. Autor vše přibližuje ústy pravěkých vážek, hovniválů, mravenců, cikád i monarchů stěhovavých v leckdy humorných dialozích. Ti jsou průvodci dějinami a zároveň provázejícími exponáty sbírky v hlavním sídle New York Public Library na Manhattanu. Živý mluvící hmyz monumentální budovu na Páté avenue obsadil po náhlém zmizení lidí a pídí se zde po tom, co o něm civilizace nastřádala za vědění.
Metropoli nad řekou Hudson, interiéry muzea i další místa Kuper ztvárnil realistickou kresbou ve studených odstínech, aby vynikli šestinozí tvorové ve výraznějších tónech. Druhou linku pak tvoří lidé, kteří se zaobírali hmyzem napříč dějinami – včetně opomíjených postav. Slovo tak dostává rakouský etolog Karl von Frisch s Nobelovou cenou za vysvětlení včelího tance, ale i expertka na termity Margaret Collins, která se zapojila i do Afroamerického hnutí za občanská práva, nebo zmíněný Vladimir Nabokov.
Vrstevnatou poctu hmyzu prokládá Kuper také hravými odkazy na výtvarná a literární zpracování „hmyzího tématu“. Probuzená muzejní busta rusko-amerického spisovatele přemítá v bublinách o skrytém významu toho, v jaký druh hmyzu se proměnil Řehoř Samsa z Kafkovy povídky, načež ho navštíví duch dalšího velkého milovníka hmyzu – japonského animátora a „otce mangy“ Osamu Tezuky. Rozhovor se zakladatelem studia Mushi Productions tlumočí Nabokovovi létající chrobák. Nechybějí ani připomínky popkulturních děl, jako jsou béčkové horory s obřími mravenci.
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