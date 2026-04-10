Uplynulých sedm dní očima Ivana Lampera
Tradiční pouť ve Staré Boleslavi připomenula občanům, že uplynulo 1091 let od bratrovražedné smrti národního patrona a světce svatého Václava. Pokračovalo babí léto a teplotní rozdíly mezi ránem a odpolednem dosáhly na Šumavě skoro 30 stupňů Celsia. Bostonští Medvědi oznámili, že jejich kapitánské céčko dostal David Pastrňák. Kolem Země prolétla sonda Evropské kosmické agentury JUICE nabírající rychlost ke své cestě k Jupiteru, kam by měla doletět v červenci 2031 s úkolem zkoumat jeho měsíce Europu, Ganymedes a Callisto a hledat na nich možné podmínky k životu. Naším cílem je z těch úhledných balíčků masa v obchodech udělat tvář, ukázat lidem to nekonečné utrpení, to šílenství, ke kterému tam dochází. Kdyby v podobných podmínkách žili psi nebo kočky, kterým se společnost naučila projevovat víc citu, protestovalo by mnohem víc lidí, vysvětlila médiím mluvčí skupiny dvaceti aktivistů, kteří na dvě hodiny – než je policie odnesla ven do přistavených aut – obsadili chov prasnic v Markvarticích u Jihlavy. Kvůli obřímu rozpočtovému schodku, pokračujícímu střetu zájmů premiéra, jeho zpochybňování justice a útokům na média svolaly opoziční strany mimořádnou schůzi sněmovny k možnému vyslovení nedůvěry vládě Andreje Babiše. Německo a dalších pět zemí zajišťujících dohromady 40 procent příjmů Evropské unie pohrozily zablokováním dohody o příštím sedmiletém rozpočtu EU na léta 2028–2034, pokud se výrazně nesníží výdaje, neubere se na podpoře zemědělcům a chudším regionům a naopak nepřidá na společné obraně a technologickém rozvoji; Česko a další čistí příjemci evropských peněz z východu Unie naopak přišli s požadavkem, aby se příspěvky na zemědělce a na chudé nesnižovaly, nýbrž ještě zvýšily; analytický ústav STEM vydal u příležitosti ostrých debat o příštím unijním rozpočtu čerstvou studii s výpočtem, že pomalu končící rozpočet pro léta 2021–2027 přidělil Česku v různých dotačních programech EU dohromady 513 miliard korun. Moc často se nedojímám, ale dnes ano, mám hřejivý pocit z nadšení, se kterým tady lidé udržují tradice, kulturu a spravují artefakty svých předků, řekl prezident Petr Pavel při návštěvě krajanů v nebraském městečku Wilber – „českém hlavním městě USA“ –, kde jej příslušníci české menšiny přivítali domácími koláči, tancem a transparentem „Pravda vitězi“; wilberský starosta pak na závěr vyhlásil den prezidentovy návštěvy 24. září Dnem Petra Pavla. Vytrvalé klesání hladiny slapské přehrady zpřístupnilo Zvírotický ostrov suchou nohou a objevily se pozůstatky domů dávno zatopených Županovic. Společnost Baťa se rozhodla uzavřít příští rok svůj závod v Dolním Němčí a definitivně tím ukončí svoji výrobu klasické obuvi na evropském kontinentu. Z toho pohledu tuhne v žilách krev, popsal chorvatský web Morski.hr pohled na konečně ze dna moře vytaženou luxusní plachetnici, na které letos v červnu při srážce s katamaránem ve Splitských vratech zahynuli čtyři Češi; rozdrcený trup lodi podle webu „ukazuje obrovské síly, kterým bylo plavidlo během ztroskotání vystaveno“. Uplynulo 88 let od podpisu mnichovské dohody. V Galerii Hraničář v Ústí nad Labem byla pod názvem Architektura opuštěných budoucností otevřena výstava nedokončených staveb minulosti a cestovní kanceláře ohlásily rekordní zájem Čechů o nákup „first minute“ dovolených na příští léto.
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